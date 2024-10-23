Fenerbahçe ile Manchester United Karşılaşması Öncesi Ten Hag'dan Açıklamalar

Fenerbahçe-Manchester United Maçına Doğru

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının altını çizerek, galibiyetin önemine değindi.

Maç Hakkında Düşünceleri

Ten Hag, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki maçta iki puanımız var. Yapmamız gereken her şeyi biliyoruz; yarın kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, Ataşehir Sheraton Hotel'de yapılan basın toplantısında Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen ile birlikte bulunarak, sakat oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen kalan futbolcuların yeterli olduğunu vurguladı. "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız," dedi.

Futbol Atmosferi ve Hedefler

Erik ten Hag, oyuncularının baskılı atmosfer altında tecrübe sahibi olduğunu belirterek, "Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz, önümüzde büyük bir fırsat var. Sonuç almak adına her maçı kazanmalıyız. Fenerbahçe çok iyi bir takım, ama biz hedeflerimize ulaşmalıyız" dedi.

54 yaşındaki teknik direktör, eksik oyuncularının çok olmasının işlerini zorlaştırdığını, ancak takım olarak bu zorlukların üstesinden geleceklerine güvendiğini ifade etti.

Christian Eriksen ise takımın taktiksel açıdan değişiklikler yaptığını belirterek, "Kendi akışımda oynamak için elimden geleni yapacağım. Bu, hocanın kararıdır" diye konuştu. Ayrıca, Türkiye'deki futbol atmosferinin kendisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını vurguladı.