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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Miguel Crespo, yeni kulüp arayışında

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Miguel Crespo, yeni kulüp arayışında
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Miguel Crespo, yeni bir kulüp arayışında. Crespo'nun menajeri Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı ancak Başkan Ali Koç, miktarı çok yüksek buldu. Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olan Crespo'dan sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 10 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Miguel Crespo, yeni bir kulüp arayışında.

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Miguel Crespo, yol ayrımında. 1.2 milyon euroluk yeni maaşı reddeden Portekizli yıldızın menajerine, yeni bir kulüp bulmaları söylendi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Crespo'nun menajeri Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, miktarı çok yüksek buldu. Görüşmeler tıkanırken, Crespo'nun takımdan ayrılması olası duruyor.

FENERBAHÇE, 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olan Crespo'dan sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 10 milyon euro kazanmayı hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 62 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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