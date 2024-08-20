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Fenerbahçe, Joao Pedro ile Sözleşmeyi Feshetti

Fenerbahçe, Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:42
Fenerbahçe, Joao Pedro ile Sözleşmeyi Feshetti

Fenerbahçe'den Önemli Bir Ayrılık

Fenerbahçe Spor Kulübü, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu karar, sarı-lacivertli kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuna açıklandı.

Karşılıklı Anlaşma ile Fesih

Yapılan açıklamada, Pedro ile karşılıklı anlaşma yoluna gidildiği vurgulandı. Oyuncunun, Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilmesi, taraftarlar açısından büyük bir heyecan yaratmıştı.

Pedro'nun Fenerbahçe Kariyeri

Fenerbahçe formasıyla 20 Süper Lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Joao Pedro, bu süreçte 5 gol kaydetti ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Kiralık Dönem ve Geri Dönüş

Geçtiğimiz yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralanan Pedro, sözleşmesinin sona ermesinin ardından tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ancak kulüp ile olan bağları, fesih ile sona erdi.

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