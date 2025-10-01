Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa'da Güven Veriyor — 144 Maçta 74 Galibiyet

Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa'da Güven Veriyor

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki Kadıköy performansına güveniyor. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada aldığı sonuçlarla son yıllarda dikkat çekici bir grafik sergiledi.

Son dönem performansı ve Avrupa başarısı

Fenerbahçe, son üç sezonda Avrupa'da tur atlamayı başardı; bu süreçte 1 kez çeyrek final, 2 kez son 16 turunda yer aldı. Özellikle iç saha maçlarındaki üstünlük, takımın Avrupa'daki yürüyüşünü destekliyor.

2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybedilen maçın ardından evinde oynadığı 24 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 16'sını kazanan Fenerbahçe, 5 maçta ise berabere kaldı.

Evinde galip geldiği takımlar arasında Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht ve Feyenoord yer alıyor. Beraberlikler ise Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica karşısında alındı. Kadıköy'de Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a mağlup olundu.

Teknik direktörler ve iç saha serileri

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönem iç saha maçlarını üç farklı teknik direktör yönetiminde oynadı: 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal ve son 2 sezonda Jose Mourinho. Jesus döneminde takım, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı ve son 16 turunda Sevilla ile karşılaştı. İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkıldı. Mourinho ile ise geçen sezon ve devam eden sezonda Avrupa'da önemli maçlar oynandı; Feyenoord'u 3. eleme turunda eleyen Fenerbahçe, Benfica sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

Kadıköy'de Avrupa kupaları istatistikleri

Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarında oynadığı 144 maçta 74 galibiyet, 32 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. İlk Avrupa maçını 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalarak oynayan sarı-lacivertliler, iç saha maçlarında rakip fileleri 212 kez havalandırırken, kalesinde 138 gol gördü.

Kadıköy'de organizasyon bazlı maç dağılımı

UEFA Kupası: O 27 - G 14 - B 4 - M 9

UEFA Avrupa Ligi: O 47 - G 26 - B 14 - M 7

Şampiyon Kulüpler Kupası: O 16 - G 6 - B 3 - M 7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme: O 21 - G 9 - B 8 - M 4

UEFA Şampiyonlar Ligi: O 20 - G 9 - B 2 - M 9

Kupa Galipleri Kupası: O 4 - G 3 - B 1 - M 0

UEFA Konferans Ligi: O 9 - G 7 - B 0 - M 2

TOPLAM: O 144 - G 74 - B 32 - M 38

Fenerbahçe, Nice karşılaşmasına Kadıköy'deki bu güçlü geçmişle çıkıyor; ev sahibi avantajı ve taraftar desteği, sarı-lacivertlilerin Avrupa hedeflerinde belirleyici unsurlar olmaya devam ediyor.