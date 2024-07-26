Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Gabby Williams ile Anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Transfer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, saygın Fransız forvet Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu'nda önemli başarılara imza atmış Gabby Williams'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gabby Williams'ın Kariyeri ve Olimpiyatlar

Son dönemde Fransa Milli Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için oluşturulan kadrosunda yer alan Williams, profesyonel kariyerinde en son LDLC ASVEL Feminin takımında oynamıştı. Transfer, Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.