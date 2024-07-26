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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Julie Allemand ile Anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı yıldız oyuncu Julie Allemand'ı kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:15
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Julie Allemand ile Anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndaki Yeni Transfer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başarılı oyun kurucu Julie Allemand ile anlaştığını duyurdu. Julie, son olarak LDLC ASVEL Feminin takımında görev yapıyordu.

İmza Töreni ve Açıklamalar

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Belçika Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu olan yıldız oyun kurucu Julie Allemand ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Avrupa'nın en yetenekli oyun kurucularından biri olan Allemand'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Julie Allemand'ın Kariyeri

1996 doğumlu Allemand, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı ile bronz madalya kazanarak turnuvanın en iyi beşine girmeyi başardı. Daha sonra 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalyaya ulaşarak, kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

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