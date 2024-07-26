Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Transfer: Tina Charles

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Tarihinde Önemli Bir Adım

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başarılarıyla tanınan ABD'li oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Charles, geçmişte de sarı-lacivertli formayı giymiş ve kulübe önemli katkılarda bulunmuştu.

Tina Charles'ın Dönüşü ve Geçmiş Başarılara Dair

2014-15 sezonunda Çubuklu formayı giyen Charles, o dönemde Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarında önemli rol oynamıştı. Kulüp, bu transferle birlikte daha önce elde edilen başarıları tekrarlamayı hedefliyor.Fenerbahçe'nin Açıklaması: Kulüpten yapılan açıklamada, "Tina Charles'a 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.