Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ve Opet Arasında Yenilikçi Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Opet ile Anlaşma

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Opet ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma, takıma isim ve göğüs sponsoru olarak yansıyacak. İmza töreni, Ülker Stadı'nda gerçekleşti ve birçok önemli isim katıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

İmza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Menajeri Nalan Ramazanoğlu, Başantrenör Valerie Garnier ve oyuncular Alperi Onar ile Emma Meesseman katıldı. Ayrıca, kulüp başkanı Ali Koç ve oyuncular Gabby Williams ile Nyara Sabally da toplantıda yer aldı.

Büyük Hedefler ve Tarihi Anlaşma

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Opet ile olan iş birliğinin, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için daha önce sağlanan başarıların devamını getireceğini ve takımın namağlup kimliğini sürdürerek yeni rekorlar kırmayı hedeflediğini belirtti.

Mustafa Kemal Danabaş ise, bu anlaşmanın takıma yeni bir soluk getireceğine inandığını vurgulayarak, “2024 yılı, takımımız için önemli bir yıl olacak.” şeklinde konuştu.

Opet'den Destek ve İş Birliği Mesajı

Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, kadınların gücüne önem verdiklerini ifade ederek, “Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’na destek vermek bizim için gurur verici,” dedi. Ayrıca, gerekirse Fenerbahçe Futbol Takımı’na da destek sunabileceklerini dile getirdi.

Takımın Hedefine Ulaşma Kararlılığı

Valerie Garnier, iki büyük markanın güçlerini birleştirdiğini belirterek, yeni zaferler kazanma hedeflerinin altını çizdi. Takım kaptanı Alperi Onar ve ikinci kaptan Emma Meesseman ise, bu başarılı iş birliği için mutlu olduklarını ifade etti.

İmza töreni, fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi. Ayrıca, imza töreni sonrası Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier’in doğum günü de kutlandı.