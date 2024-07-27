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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Jamaikalı Yıldız Plummer'ı Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer ile anlaştı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:39
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Jamaikalı Yıldız Plummer'ı Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na Yeni Transfer

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takımının savunma oyuncusu Konya Plummer'ı transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'nın Tigres UANL takımında forma giymişti.

Plummer'ın Takıma Katılması

Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanımız Konya Plummer, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Hedefleri

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk hedeflerini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyor.

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