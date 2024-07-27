Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Roselord Borgella'yı Transfer Etti

Fenerbahçe'den Önemli Transfer

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı kadrosuna dahil etti. 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyecek olan Borgella, kariyerine yeni bir yön vermek üzere takıma katıldı.

Borgella'nın Geçmişi

Geçtiğimiz sezon Fransa'nın HAC Feminines takımında mücadele eden Borgella, 31 yaşında başarılı bir hücum oyuncusu olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli Takım forması da giyen oyuncumuza hoş geldin diyoruz ve çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadesi dile getirildi.

Fenerbahçe'nin bu transferle birlikte arzuladığı başarıların kapısını aralayacağı belirtiliyor.