Fenerbahçe, Kasımpaşa Deplasmanında: Tedesco'nun İlk Dış Sınavı

Fenerbahçe, Süper Lig 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Tedesco ilk deplasmanda sahaya çıkacak; Jhon Duran sakat, Edson Alvarez takımla çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:18
Fenerbahçe, Kasımpaşa Deplasmanında: Tedesco'nun İlk Dış Sınavı

Fenerbahçe, Kasımpaşa Deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek; yardımcı hakemler ise Bersan Duran ve Mehmet Kısal olacak.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerde puan durumu 11 olarak görünüyor. Hafta içinde oynanan erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Teknik ekip, Kasımpaşa deplasmanından 3 puan hedefliyor.

Eksikler ve Son Durum

Fenerbahçe'de tek eksik Jhon Duran. Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı devam ediyor ve yarınki maçta forma giyemeyecek. Edson Alvarez ise Meksika Milli Takımı'ndan sakat döndü; şu anda takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu oyuncunun maç kadrosuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

Tedesco'nun İlk Deplasman Maçı

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Tedesco yönetiminde sarı-lacivertliler evinde Trabzonspor'u 1-0 yenmiş, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

