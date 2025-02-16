Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı: 1-0

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0 geride bıraktı. İlk yarıda önemli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:57
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı: 1-0

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya Karşı Avantaj Yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk yarısı ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 14. dakikasında Kasımpaşa, Da Costa ile gole yaklaşsa da, Rodrigues'in penaltı noktası üzerinden yaptığı şut auta gitti. 19. dakikada ise Winck'in sağdan ortasında kaleci Da Costa ile karşı karşıya kalan top, dışarı çıktı.

Fenerbahçe, 21. dakikada hızlı bir atakla öne geçti. Fred'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı uzun topu alan En-Nesyri, savunmanın müdahalesine rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İlk yarı sonucunda Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

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