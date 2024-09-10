Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, kulüp tesislerinde yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Teknik Direktör Yönetiminde Antrenman

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Antrenman, salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmalarının ardından, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Kostic İlk İdmanına Katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, takımıyla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli futbolcu, idmanda bireysel çalışma yaparak yeni takımına uyum sağlamaya başladı.

Fenerbahçe, yarın düzenleyeceği antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.