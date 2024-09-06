Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli müsabaka öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
Idman Detayları
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, hazırlıkların Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıktan sonra, taktik maçla sona erdi.
Fenerbahçe'nin hazırlıkları, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu maç, takımın ligdeki sıralamasını etkileme potansiyeline sahip.