Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanlarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Yapılan açıklamaya göre, antrenman sona ermeden önce salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın sahada devam eden kısmında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Son olarak, pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maçlarla idman tamamlandı.

Milli Takımda Bulunan Oyuncular

Buna ek olarak, milli takımlarda yer alan futbolcular yenilenme idmanıyla günlerini tamamladı. Fenerbahçe, bu zorlu karşılaşma öncesindeki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.