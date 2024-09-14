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Fenerbahçe Kasımpaşa'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Maç hakkında tüm detaylar burada.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:20
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Hakem Ataması

Müsabakayı yönetecek olan hakem Halil Umut Meler, bu zorlu karşılaşmada takımların performansını değerlendirip adil bir yönetim sergileyecek.

Fenerbahçe'nin Performansı

4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, 10 puan toplayarak maç fazlasıyla lider konumda yer alıyor.

Kasımpaşa'da Sıkıntılar

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun mevcut cezası nedeniyle takımın başında olamayacak. Uğurlu, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan ilk hafta maçının ardından toplamda 7 maç ceza almıştı.

Sakatlık Durumu

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in bileğinde süren sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Bu durum, takımın stratejisinde bazı değişiklikler gerektirebilir.

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