Fenerbahçe - Kayserispor: 49. Randevu Öncesi Kritik Bilgiler

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde 7 galibiyet ve 4 beraberlik ile 25 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetla 9 puan ve 15. sırada bulunuyor.

Ligde 49. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig’de bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 galibiyet elde ederken, Kayserispor 8 galibiyet aldı ve 10 karşılaşma berabere sonuçlandı. Toplam gollerde Fenerbahçe 110, Kayserispor 53 gole imza attı. Geçen sezon Kayseri’deki maç Fenerbahçe’nin 6-2 üstünlüğüyle sona ermiş, İstanbul’daki mücadele ise 3-3 tamamlanmıştı.

Fenerbahçe, rakibine 11 maçtır kaybetmiyor

İki takımın ligde karşılaştığı son 11 maçta Fenerbahçe üstünlüğü var; Kanarya bu dönemde 9 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. Kayserispor’un Fenerbahçe’ye son galibiyeti, 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri’deki 1-0’lık maçta gerçekleşti.

Farklı skorlar ve en gollü maç

Rekabette en farklı skor Fenerbahçe’den: 20 Şubat 2005'te Kadıköy’de 7-0’lık zafer. Diğer farklı galibiyetler arasında 2 Nisan 2018 (5-0) ve 29 Aralık 2013 (5-1) yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında rakibini iki kez 4-1 mağlup etti. Rekabetteki en gollü karşılaşma 23 Kasım 2024’teki 6-2 skoru oldu.

Son maçlar gollü geçiyor

Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki son 5 mücadelede (4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası) toplam 29 gol atıldı. Bu dönemde Kanarya 4 maçı kazanırken, son karşılaşma 3-3 sona erdi ve maç başına 5.88 gol ortalaması yakalandı. Bu beş maçta Fenerbahçe 20, Kayserispor 9 gol kaydetti.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de 5 iç saha maçına çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük karşısında galip gelen Kanarya, Alanyaspor ile berabere kaldı. Evinde kazanılan maçların 2'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, iç sahada toplam 10 gol atıp 4 gol yedi.

Kadro ve cezalılar

İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve yarınki maçta forma giyemeyecek. Yüksek, ligde 10 maçta görev aldı (8’i 11), 1 gol kaydetti ve Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ile Beşiktaş maçlarında sarı kart gördü.

Jhon Duran, uzun süreli sakatlığın ardından Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncunun maç ritmi kazanması için süre alması gerektiğini belirtti; Duran, Viktoria Plzen maçında 31 dakika görev yaptı ve Kayserispor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Defansta Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu da Kayserispor maçında sarı kart görmeleri halinde, milli maç arasından sonra oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında takımda olamayacak.

Hakem

Fenerbahçe - Kayserispor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak olacak; maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olarak belirlendi.

