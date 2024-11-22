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Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Kayserispor ile yarın deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:41
Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenmanın başlangıcında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Futbolcular, daha sonra 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanlarına devam ettiler. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek özel uçakla Kayseri’ye gidecek. Takım, Süper Lig'in 13. haftasında yarın saat 16.00'da Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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