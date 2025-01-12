Fenerbahçe, Konyaspor'a Deplasmanda Hazır

Fenerbahçe, Konyaspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda mücadele edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Hakem ve Takımlar Hakkında Bilgiler

Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacakken, yardımcı hakemlik görevini Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlenecek. Fenerbahçe ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da galibiyet peşinde.

Fenerbahçe'de Eksikler

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesinde 4 eksikle sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat bu mücadelede forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda takımdaki yerini alabilir.

Sarı Kart Ceza Sınırındaki İsimler

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında yaşanan olaylar sonrasında kadroya dahil edilmemişti; ancak, teknik direktör Jose Mourinho onun yine de kadroda olmasına karar verebilir. Eğer Samet karşılaşmada kart görürse, Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bunun yanı sıra, Sebastian Szymanski de Atakaş Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla sınırı zorlayan diğer isim olarak dikkat çekiyor. Szymanski, Konyaspor karşısında kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.