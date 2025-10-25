Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Genel kurul, yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün konuşmasıyla açıldı.

Gündem maddeleri ve yönetim açıklamaları

Ali Gürbüz, üyelere sunulacak maddelere ilişkin bilgilendirme yaparak, "Değerlendirmelerinizi yaparken konuyu kulübün hareket kabiliyeti, tesis yatırım ihtiyacı ve gelirler açısından dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz. Katılımlarınız ve katkı için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Divan başkanı seçimi

Gürbüz'ün konuşmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu genel kurul divan başkanı olarak seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran (sağ 2), Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.