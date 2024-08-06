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Fenerbahçe, Lille'e Deplasmanda Mağlup Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:36
Fenerbahçe, Lille'e Deplasmanda Mağlup Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu: Fenerbahçe Lille'i Ziyaret Etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Fransa'nın Lille takımına konuk oldu ancak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda, 47. dakikada Fenerbahçe, Saint-Maximin ile gole yaklaşsa da kaleci Chevalier başarılı bir müdahale ile bu fırsatı değerlendiremedi. Birkaç dakika sonra, 49. dakikada yine Saint-Maximin ile önemli bir atak gerçekleştiren Fenerbahçe, kaleciyi geçse de savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

64. dakikada Lille'in Santos ile gerçekleştirdiği atakta, Haraldsson'un kafa vuruşunu kaleci Livakovic kontrol etti. Zaman geçtikçe karşılıklı ataklar hız kazandı.

79. dakikada ise Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile beraberliği sağladı. İrfan, kazandıkları serbest vuruşta topu filelerle buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

Son Dakika Golleri

Fakat, 90+1. dakikada Lille, Zhegrova'nın attığı şutla Fenerbahçe savunmasını geçerek, tekrar öne geçti. Çağlar'ın ayağına çarpan top ağlara gitti ve maç 2-1 Lille'in galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 3. eleme turunun ilk maçında önemli bir mağlubiyet almış oldu, rövanş maçına hazırlanması gerekecek.

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