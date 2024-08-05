Fenerbahçe, Lille ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır

Lille-Fenerbahçe Maçına Doğru

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Güçlü rakibiyle oynayacağı zorlu maç öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho, takımının hazırlık süreçlerini değerlendirdi.

Mourinho'dan Açıklamalar

Mourinho, Otel Barriere Lille'de gerçekleştirilen basın toplantısında, "Zor bir maç olacağını biliyorum. Yarınki maçı kazanmayı umuyorum" dedi. Lille takımını oldukça beğendiğini belirtirken, "Yeni bir teknik direktörleri var. Çok iyi bir takım ve çok iyi oyunculara sahipler. Bu maç bizim için de zor olacak ama onlar için de zorluklar barındıracak" şeklinde konuştu.

Sakatlık ve Motivasyon Üzerine

Fenerbahçe'nin sezon başındaki sakatlık durumunu da değerlendiren Mourinho, sadece Fred'in sakat olduğuna dikkat çekti ve "Takımın durumu gayet iyi. Şu ana kadar 7 maç oynadık, 40 antrenman yaptık ve bu süreçte sadece bir sakatlık yaşadık" ifadesini kullandı. Ayrıca, transfer dönemi ve oyuncuların motivasyonu hakkında da düşüncelerini paylaştı.

Mert Hakan'ın Vurgusu

Karşılaşma öncesi basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Lille'in uzun yıllara dayanan tecrübesine vurgu yaptı: "Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" diye belirtti. Forma rekabetinin önemli olduğunu da söyleyen Mert Hakan, takımdaki uyumun ve mutluluğun da büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.

Takımın Hedefi

Mourinho, kulübün hedefleri hakkında da bilgi vererek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Tabii ki bu zorlu bir kura ama biz de zorlukların üstesinden gelebilecek bir takımız" dedi.

Yarın gerçekleşecek olan bu önemli mücadele, futbolseverler için keyifli bir karşılaşma sunmayı vaat ediyor.