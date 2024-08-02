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Fenerbahçe Lille Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. En-Nesyri de takımla çalışmalara katıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:46
Fenerbahçe Lille Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Lille Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 6 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

En-Nesyri Takıma Katıldı

Sarı-lacivertli ekibin yapılan açıklamada, hazırlıkların Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenman, salondaki çalışmalarla başladı.

Oyuncular daha sonra sahada üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Daha sonra ise günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gelecek Antrenman ve Hedefler

Keyifli antrenman atmosferinin ardından, Faslı golcü futbolcu Youssef En-Nesyri'nin takımla birlikte çalışmalara başladığı kaydedildi. Fenerbahçe, Lille ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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