Fenerbahçe-Lugano Maç Sonrası Mattia Croci-Torti Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe-Lugano Maçının Ardından

İsviçre'nin Lugano takımının Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye karşı 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Karakterli Bir Takım Olmanın Gururu

Croci-Torti, Fenerbahçe'yi kaliteli bir rakip olarak değerlendirerek, "Fenerbahçe bizden daha kaliteli bir takımdı. Ancak ben kendi takımımla gurur duyuyorum. Son derece karakterli bir takımım var," dedi.

İyi Hazırlandık, Ama Yeterli Olmadı

Bu maç için iyi hazırlandıklarını dile getiren Croci-Torti, "Buraya kazanmaya geldik. İlk maçtaki tecrübelerimizin üzerine daha fazlasını eklemek istedik. Ancak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, Fenerbahçe ikinci yarıda çok baskılı bir oyun sergiledi." şeklinde konuştu.

Dzeko'ya Dikkat Çekti

Croci-Torti, Edin Dzeko'nun kalitesine dikkat çekerek, "Dzeko, kariyeri boyunca birçok büyük takımda oynadı. Evet, kalitesini bu maçta da gösterdi. Ancak takımımın gösterdiği performanstan yine de gururluyum," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’yi Daha Fazla Zorlayabilirdik

Croci-Torti, "Beraberlikten sonra takımımızın gereken reaksiyonu gösterememesi üzücüydü. Ancak iki maçta da Fenerbahçe'yi zorlayabildiğimizi düşünüyorum. Bunu başarmış olmaktan dolayı mutluyum," dedi. Fenerbahçe ile geçmişte Beşiktaş karşısında yaşadıkları deneyimler üzerinde de duran Croci-Torti, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Beşiktaş geçen sezon zorluklar yaşadı ve bu bizim için bir avantajdı. Ama Fenerbahçe, seyircisi önünde oldukça etkileyici bir performans sergiliyor," şeklinde yanıt verdi.

Gelecek İçin Ümit Var

Geçen sezon Fenerbahçe'nin performansı hakkında daha fazlasını beklediklerini belirten Croci-Torti, "1. dakikadan itibaren oyunu domine etmeye çalıştık. Fenerbahçe’nin bazı oyuncularının forma girmesiyle çok daha iyi bir takım olacağına inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.