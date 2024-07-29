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Fenerbahçe-Lugano Maçı Öncesi Mourinho ve Osayi-Samuel Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ve oyuncu Osayi-Samuel, Lugano maçı öncesi görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:39
Fenerbahçe-Lugano Maçı Öncesi Mourinho ve Osayi-Samuel Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe-Lugano Maçı Öncesi Beklentiler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi taraftarların yaratacağı atmosferin önemine dikkat çekti.

Mourinho'nun Açıklamaları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, “Her maç yeni bir fırsat. Bu nedenle geçmişe odaklanmıyorum, motivasyon her gün yenilenebilir” dedi. Ayrıca, “İlk maçta 3 gol yedik. Çözümümüz analiz ve çalışmak. Araştırmalarımızı yapıyoruz ama şartlarımızı göz önünde bulundurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun başında takımda geç kalacak olan oyuncuların olduğunu belirten Mourinho, “Yeni transferlerimizi sahaya yansıtacak zaman ihtiyacımız var. En büyük hedefimiz turu geçmek” diye ekledi.

Osayi-Samuel'in Görüşleri

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, taraftarları önünde oynayacakları bu ilk maça yönelik heyecanını dile getirdi. Osayi-Samuel, “Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Arkadaşlarıyla olan uyumlarının oyunlarına olumlu yansıdığını belirtti.

“Mourinho ile çalışmak büyük bir onur. Korkutucu ama hoşgörülü; çok şey öğreniyorum” şeklinde görüş belirten Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de bulunmaktan mutlu olduğunu ve sözleşme işleriyle ilgilenmediğini, sadece futboluna odaklandığını vurguladı.

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