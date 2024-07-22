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Fenerbahçe Lugano Maçına Tam Gaz Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Lugano ile yapacağı maç için son antrenmanını tamamladı ancak Allan Saint-Maximin sakatlı nedeniyle idmanda yer almadı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:02
Fenerbahçe Lugano Maçına Tam Gaz Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Lugano'ya Gidiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşı karşıya gelmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıkken, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.

Sakatlıklar Sürek Mekte

Yeni transfer Allan Saint-Maximin, darbe nedeniyle yaşadığı ağrılar sebebiyle son antrenmana katılmadı. Ayrıca, milli takımda sakatlık yaşayan Samet Akaydın da antrenmanı takımdan ayrı olarak sürdürdü.

İsviçre Yolculuğu

Sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gitmeye hazırlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

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