Fenerbahçe Lugano Maçına Tam Gaz Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Lugano'ya Gidiyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşı karşıya gelmek üzere hazırlıklarını tamamladı.
Son Antrenman Detayları
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıkken, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.
Sakatlıklar Sürek Mekte
Yeni transfer Allan Saint-Maximin, darbe nedeniyle yaşadığı ağrılar sebebiyle son antrenmana katılmadı. Ayrıca, milli takımda sakatlık yaşayan Samet Akaydın da antrenmanı takımdan ayrı olarak sürdürdü.
İsviçre Yolculuğu
Sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gitmeye hazırlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.