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Fenerbahçe, Lugano'yu Geriden Gelerek Yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ile geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:26
Fenerbahçe, Lugano'yu Geriden Gelerek Yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çarpıcı Bir Galibiyet Aldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadelede Fenerbahçe, güçlü bir performans sergileyerek 4-3 galip geldi.

Maçın Detayları

İsviçre'nin Lugano takımına konuk olan Fenerbahçe, zorlu bir mücadelede 4 gol atarak önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma boyunca gösterdiği direncin yanı sıra, maçı son dakikalarına kadar heyecan dolu bir ortamda sürdürdü.

Önemli Bir Adım

Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin grup aşamalarına geçişte büyük bir adım atmasını sağlıyor. Takım, bir sonraki maçta ev sahibi olarak yeniden sahaya çıkacak ve ilerlemek için elinden geleni yapacak.

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