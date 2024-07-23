Fenerbahçe, Lugano'yu Zor da Olsa Geçti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk oldu ve karşılaşmayı 4-3 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

Maçın Gelişimi

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. 46. dakikada, ceza sahasında topla buluşan Dusan Tadic'in akıllıca pasıyla, Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 2-1'e getirdi.

Ancak 64. dakikada Lugano, Bottani'nin pasıyla şans buldu. Ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Arber Bislimi, sırtı dönük topu aldı ve uzak direğe sert bir vuruş yaparak skoru 2-2'ye getirdi.

Heyecan Dolu Anlar

Fenerbahçe, 67. dakikada tekrar öne geçti. Savunmanın hatalı pasında topu kapan Mateusz Szymanski, çabuk bir pasla Dzeko'yu buluşturdu ve Dzeko, hızlı bir şutla durumu 3-2 yaptı.

74. dakikada Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından gerçekleştirdiği sert vuruşla farkı 2'ye çıkararak durumu 4-2 yaptı.

İlk maçı kazanan Fenerbahçe, 90+4. dakikada Lugano'nun Valenzuela ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Fakat bu gol, skoru 4-3'e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Sonuç

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçından 4-3'lük bir galibiyetle ayrılarak, bir sonraki maçı için moral buldu.