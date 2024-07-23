Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Lugano'yu Zor da Olsa Geçti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:37
Fenerbahçe, Lugano'yu Zor da Olsa Geçti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk oldu ve karşılaşmayı 4-3 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

Maçın Gelişimi

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. 46. dakikada, ceza sahasında topla buluşan Dusan Tadic'in akıllıca pasıyla, Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 2-1'e getirdi.

Ancak 64. dakikada Lugano, Bottani'nin pasıyla şans buldu. Ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Arber Bislimi, sırtı dönük topu aldı ve uzak direğe sert bir vuruş yaparak skoru 2-2'ye getirdi.

Heyecan Dolu Anlar

Fenerbahçe, 67. dakikada tekrar öne geçti. Savunmanın hatalı pasında topu kapan Mateusz Szymanski, çabuk bir pasla Dzeko'yu buluşturdu ve Dzeko, hızlı bir şutla durumu 3-2 yaptı.

74. dakikada Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından gerçekleştirdiği sert vuruşla farkı 2'ye çıkararak durumu 4-2 yaptı.

İlk maçı kazanan Fenerbahçe, 90+4. dakikada Lugano'nun Valenzuela ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Fakat bu gol, skoru 4-3'e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Sonuç

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçından 4-3'lük bir galibiyetle ayrılarak, bir sonraki maçı için moral buldu.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak