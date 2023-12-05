Fenerbahçe maçı sonrası konuştu: 'Türk futbolu için kara bir gece'

Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe ile oynanan müsabakanın ardından hakem kararlarına karşı büyük bir öfke sergileyerek, maçın sonucu hakkında çarpıcı beyanatlarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe deplasmanında 4-1'lik bir skorla mağlup oldu. Bu olumsuz sonucun ardından 15 puanla haftayı tamamlayan Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, maçın bitiminde hakem kararlarına ve maçın genel seyrine dair sert eleştirilerde bulundu.

Gökhan Karagöl, özellikle penaltılarının verilmemesine vurgu yaparak, "Kadıköy'de Türk futbolu için siyah bir gece yaşandı. Penaltımız reddedildi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma durumu mevcuttu. VAR, Kadıköy'de devre dışı gibi görünüyor. Maç sonuçları önceden mi belirleniyor, bilmiyoruz, ancak biz bu durumu anlamıyoruz" ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi. Karagöl, maçta yaşanan olayların Türk futbolu için olumsuz bir tablo çizdiğini belirterek, hakem kararlarının tarafsızlık ilkesine uygun olup olmadığı konusunda sert eleştiriler yaptı. Bu açıklamalar, Türk futbolu içinde ciddi tartışmalara neden olabilir ve Sivasspor'un aldığı mağlubiyetin ardında geniş bir ses getirebilir.





Emrah Başsan, Sivasspor formasını giydiği bir maçtaki olaya karşı etkileyici bir tepki sergiledi. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşım, futbolseverlerin dikkatini çekti. Maçın 22. dakikasında N'Jie'nin yerde kaldığı bir pozisyona yönelik Emrah Başsan, ''Bir miktar adalet, azıcık da olsa saygı; yazık günah, insanın emeklerini çalmayın!! Hava karlı ya da yağmurlu değil, var ama işlemiyor, uyarmıyor gibi duruyor'' şeklinde ifadeler kullandı.