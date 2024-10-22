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Fenerbahçe, Manchester United Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de karşılaşacağı Manchester United maçı için antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:42
Fenerbahçe, Manchester United Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe'nin Manchester United İle Yapacağı Maç İçin Hazırlıkları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile yapacağı mücadele için hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlık Antrenmanı Detayları

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamalara göre, hazırlıklar, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda core çalışmaları ile başladı.

Daha sonra futbolcular sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, dar alanda düzenlenen çift kale maçlarla sona erdi.

Son Hazırlıklar

Fenerbahçe, Manchester United maçı için hazırlıklarını yarın tamamlayarak müsabakaya odaklanacak.

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