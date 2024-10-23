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Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazır!

Fenerbahçe, yarınki Manchester United karşılaşmasına son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:37
Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazır!

Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz temsilcisi Manchester United'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde Antrenman

Fenerbahçe'nin antrenmanı, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk kısmı basına açık olarak yapıldı. Ancak, sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde antrenmana katılmadı.

Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a İletişim

Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ile devam etti.

İdmanın İçeriği ve Taktik Çalışmalar

Futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptıktan sonra, basına kapalı bölümde Manchester United maçının taktiğini üzerinde durdular.

Müsabaka Bilgileri

Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki mücadele yarın saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek...

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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