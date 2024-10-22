DOLAR
34,24 0,02%
EURO
37,09 -0,15%
ALTIN
3.007,67 -0,46%
BITCOIN
2.292.500,19 1,12%

Fenerbahçe-Manchester United Maçında Hakem Clement Turpin

Fenerbahçe, Manchester United'ı UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında ağırlayacak ve hakem Turpin maçı yönetecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:50
Fenerbahçe-Manchester United Maçında Hakem Clement Turpin

Fenerbahçe ve Manchester United Karşı Karşıya Geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Manchester United ile sahasında karşılaşacak.

Hakem Atamaları

Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin, bu zorlu mücadelede düdük çalacak. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak maçta Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olarak belirlenmişken, Video Yardımcı Hakem odasında Jerome Brisard görev yapacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Elfsborg Maçında Galibiyet Peşinde
2
Beşiktaş'ın Lyon Deplasmanı İçin Hakem Ataması
3
Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
4
Samsunspor'dan RAMS Başakşehir'e 2-0 Mağlubiyet
5
Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Celje-Başakşehir Karşılaşmasını Oleksii Derevinsky Yönetecek
7
Fenerbahçe-Manchester United Maçında Hakem Clement Turpin

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı