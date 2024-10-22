Fenerbahçe-Manchester United Maçında Hakem Clement Turpin

Fenerbahçe ve Manchester United Karşı Karşıya Geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Manchester United ile sahasında karşılaşacak.

Hakem Atamaları

Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin, bu zorlu mücadelede düdük çalacak. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak maçta Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olarak belirlenmişken, Video Yardımcı Hakem odasında Jerome Brisard görev yapacak.