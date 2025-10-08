Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP

Fenerbahçe Medicana 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Şampiyonu

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Medicana oldu. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle sarı-lacivertli ekip kupasını müzesine götürdü.

Tören ve kutlama anları

Kupa töreninde oyuncular, üzerinde "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi. Takımın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı; oyuncular kupayla taraftarları selamladı.

Madalya ve kupa takdimi

VakıfBank oyuncularına ikincilik madalyaları, Fenerbahçeli oyunculara ise şampiyonluk madalyaları verildikten sonra kupa takdimine geçildi. Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Voleybolcular, törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile birlikte kupayı kaldırdı. Böylece Fenerbahçe Medicana, kupayı 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Melissa Vargas 'En Değerli Oyuncu'

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.