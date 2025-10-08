Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak 6. kez şampiyon oldu; Melissa Vargas 'en değerli oyuncu' seçildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:25
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP

Fenerbahçe Medicana 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Şampiyonu

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Medicana oldu. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle sarı-lacivertli ekip kupasını müzesine götürdü.

Tören ve kutlama anları

Kupa töreninde oyuncular, üzerinde "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi. Takımın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı; oyuncular kupayla taraftarları selamladı.

Madalya ve kupa takdimi

VakıfBank oyuncularına ikincilik madalyaları, Fenerbahçeli oyunculara ise şampiyonluk madalyaları verildikten sonra kupa takdimine geçildi. Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Voleybolcular, törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile birlikte kupayı kaldırdı. Böylece Fenerbahçe Medicana, kupayı 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Melissa Vargas 'En Değerli Oyuncu'

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Furkan Soyalp'i Transfer Etti
2
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı
3
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP
4
TOFAŞ Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 Yendi | Basketbol Şampiyonlar Ligi
5
Çaykur Rizespor, 9. Hafta Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
6
Bahçeşehir Koleji 93-74 Umana Reyer — BKT Avrupa Kupası
7
Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Başkanlığına Seçildi: Birlik Mesajı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?