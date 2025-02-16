Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:41
Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti!

Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu Konuk Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Maçta üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Bu galibiyet, Fenerbahçe Medicana'nın ligdeki başarısını pekiştirirken, Aras Kargo için zorlu bir mücadele oldu. Takım, rakibinin güçlü oyunu karşısında direniş gösteremedi.

Ligin 21. haftası, voleybol tutkunları için heyecan verici anlara sahne oldu. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, sezonun geri kalanında da önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti!
2
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı
3
Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Tamamlandı
4
Erzurumspor, Esenler Erokspor'u Deplasmanda Geçti: 2-1
5
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Ederek Galatasaray Derbisi Öncesi Hata Yapmadı
6
Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-1 ile Geçti
7
Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Runar ile Eşit Kaldı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor