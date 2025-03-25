Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Şampiyonluk İlgisiyle Halkbank'ı 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Şampiyonluğa Ulaştı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde heyecan doruktaydı. Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu zafer, Fenerbahçe Medicana için büyük bir başarı olarak kayıtlara geçerken, takım heyecan verici oyunuyla izleyicileri etkiledi. Halkbank karşısında sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çektiler.

Fenerbahçe Medicana, bu yılki kupayı kazanarak voleybol alanındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de şampiyonluk hedefini gerçekleştiren takım, taraftarlarının gurur kaynağı oldu.

Şampiyonluk kutlamaları ise tribünler de yer alan taraftarların coşkusuyla renklendi. Fenerbahçe Medicana, kupayı kazanmalarının mutluluğunu hep birlikte yaşadı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, Rize'de, Yenişehir Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe takımından Kaan Gürbüz (1) ve Hakkı Çapkınoğlu (6) ile Halkbank oyuncusu Dick Kooy (sağda) mücadele etti.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, Rize'de, Yenişehir Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe takımından Kaan Gürbüz (1) ve Hakkı Çapkınoğlu (6) ile Halkbank oyuncusu Dick Kooy (sağda) mücadele etti.