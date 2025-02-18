Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Finale Yükseldi

Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-2 yenerek AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:20
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Finale Yükseldi

Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de Zorlu Zafer

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında heyecan dolu bir karşılaşmaya imza atan Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, organizasyonda dörtlü finale yükselmeyi başardı.

Yarı Finalde Arkas Spor'la Karşılaşacak

Fenerbahçe Medicana, dörtlü finalde karşılaşacağı rakibi Arkas Spor ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu önemli maç, voleybolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor.

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