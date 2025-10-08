Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 Yendi

Maçın özeti

Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı setlerde 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Tribünler tamamen dolarken, mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da tribünden takip etti.

Fenerbahçe, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun başladığı maçta ilk sette VakıfBank'a 25-23 kaybetti. İkinci seti de 25-21 ile alan VakıfBank, skoru 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sette Vargas'ın servis turuyla öne geçen Fenerbahçe Medicana, Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla seti 25-19 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin başında 4-0 öne geçen Fenerbahçe, 12-12'den sonra kontrolü ele geçirip seti 25-18 bitirdi ve maçı final setine taşıdı.

Final setinde ilk dört sayıyı kaybeden Fenerbahçe, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, seti ve maçı 18-16 tamamlayarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Öne çıkan isimler ve kritik anlar

VakıfBank cephesinde özellikle Boskovic ve Markova smaçlarıyla etkili olurken, Fenerbahçe'de Vargas, Fedorovtseva ve Hande Baladın maçın kilit anlarında skora katkı sağladı. İlk iki sette VakıfBank'ın etkili blok ve savunması belirleyici oldu; maçın devamında ise Fenerbahçe daha az hatayla üstünlük kurdu.

Şampiyonluk ve tarihçe

Fenerbahçe, bu zaferle Şampiyonlar Kupası'ndaki şampiyonluk sayısını 6'ya çıkardı ve organizasyonun en çok kupa kazanan takımı unvanını tek başına ele geçirdi.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar:

Fenerbahçe — 6 (2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025)

VakıfBank — 5 (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)

Eczacıbaşı — 5 (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)