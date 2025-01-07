Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finali Garantiledi

Fenerbahçe Medicana'dan Dominant Bir Performans

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Polonya'nın PGE Grot Budowlani Lodz takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, hem grup liderliğini elde etti hem de çeyrek final için gerekli olan yeri garantilemiş oldu.

Maçın Detayları

Lodz Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede set sonuçları şu şekilde oluştu: 25-21, 19-25, 13-25 ve 24-26. İlk seti kazanmanın ardından ikinci seti kaybeden Fenerbahçe, sonraki iki seti alarak galibiyete uzandı. Bu galibiyet, takımın moralini daha da yükseltti.

Grup Liderliği

Fenerbahçe Medicana, bu zaferle birlikte grup liderliğini sağlama alarak çeyrek finale geçmeye hak kazandı. Takımın bu sezonki performansı, voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.