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Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'i 3-0'lık skorla mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 23:48
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana'dan Dominant Performans

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Fransa'nın Neptunes takımını 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, rakip takım karşısında setleri 25-18, 25-21 ve 25-23 olarak aldı.

Üç maçını da kazanarak ilk sırada yer alan Fenerbahçe, grup aşamasında gösterdiği bu performansla göz doldurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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