Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana'dan Dominant Performans

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Fransa'nın Neptunes takımını 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, rakip takım karşısında setleri 25-18, 25-21 ve 25-23 olarak aldı.

Üç maçını da kazanarak ilk sırada yer alan Fenerbahçe, grup aşamasında gösterdiği bu performansla göz doldurdu.

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