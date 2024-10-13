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Fenerbahçe Medicana Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:59
Fenerbahçe Medicana Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Heyecanı

SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında, Fenerbahçe Medicana evinde Cizre Belediyespor karşısında güçlü bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı.

Maçın Detayları

Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, setleri rahat bir şekilde kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Taraftarlarının desteğiyle daha da motive olan takım, Cizre Belediyespor'u yenerken, voleyboldaki becerilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sonuç

Sadece puan tablosunda değil, morallerde de önemli bir yükseliş elde eden Fenerbahçe Medicana, önümüzdeki maçlar için umut verici bir görüntü sergiledi.

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