Fenerbahçe Medicana'da Taner Atik İmza Töreniyle Göreve Başladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda Taner Atik için imza töreni yapıldı; Demirel ve Erdoğmuş katıldı, Atik hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:09
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda Başantrenörlük görevine getirilen Taner Atik için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirildi. Törende Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş da yer aldı.

Genel Sekreter Orhan Demirel

Orhan Demirel imzaların atılmasının ardından, "Bugün itibarıyla Fenerbhçe Erkek Voleybol Takımında yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bütün bilgi birikimine güvendiğimiz Taner hocamızla anlaştık. Eminiz ki hem Avrupa’da hem Türkiye’de büyük başarılara imza atacağız. Bir kan değişikliğine gitmeye karar verdik. Hakkımızda hayırlı olacağını düşünüyoruz. İnşallah başarı çok yakında" dedi.

Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş

Soner Erdoğmuş ise, "Hem teknik hem de moral motivasyon anlamında önemli bir değişiklik yaptık. Taner Atik hocamız gerek Efeler Ligi’nde gerek Şampiyonlar Ligi’nde önemli sıralamalar ve kupalar almış bir hocamız. Kendisinin takıma çok teknik kalite getireceğini düşünüyoruz. Karar sürecinde ligi iyi tanıyan, rekabeti iyi bilen, rakip analizlerini iyi yapan hoca olmasına dikkat ettik. Ben de Taner hocamıza yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taner Atik'in İlk Açıklamaları

Taner Atik duygularını ve hedeflerini şöyle paylaştı: "Fenerbahçe ailesinin bir parçası olacağım için, Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edeceğim için son derece mutlu ve heyecanlıyım. Herkesin şunu bilmesini özellikle rica ediyorum; bir antrenör olarak üzerime düşen her şeyi yapacağım, limitleri sonuna kadar zorlayacağım. Fenerbahçe’nin hak ettiği yerde olması için elimden gelenin her şeyi yapacağımdan herkesin emin olmasını istiyorum."

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

