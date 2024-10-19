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Fenerbahçe Medicana, Keçiören Belediyesi'ni Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi'ni 3-0 ile geçti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:17
Fenerbahçe Medicana, Keçiören Belediyesi'ni Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

Fenerbahçe Medicana, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında net bir zafer elde etti. Maç sonunda sonuç 3-0 olarak belirlendi.

Maç Detayları

Fenerbahçe Medicana'nın bu başarılı performansı, ligin ilerleyen haftaları için umut verici bir başlangıç oldu. Takım, birbirinden başarılı oyuncularıyla Keçiören Belediyesi'ne karşı üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmayı oldukça rahat bir şekilde tamamladı.

Bu sonuç, Fenerbahçe Medicana'nın ligdeki iddialı pozisyonunu güçlendirirken, Keçiören Belediyesi için de değerlendirilmeyi gerektiren bir durum oluşturdu.

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