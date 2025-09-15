Fenerbahçe Medicana, Menajer Pelin Çelik ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, takım menajeri Pelin Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp Açıklaması

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

