Fenerbahçe Medicana, Menajer Pelin Çelik ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, takım menajeri Pelin Çelik ile yollarını ayırdı; kulüp Çelik'e hizmetleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:43
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, takım menajeri Pelin Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp Açıklaması

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kulüp açıklamasında, Pelin Çelik'e yapılan hizmetler için teşekkür edildi ve kendisine gelecekteki kariyerinde başarı dilendi.

