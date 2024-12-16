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Fenerbahçe Medicana, Mint Vero Volley ile Mücadele Edecek

Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Mint Vero Volley'e konuk oluyor. Maç yarın saat 22.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:19
Fenerbahçe Medicana, Mint Vero Volley ile Mücadele Edecek

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk oluyor.

Opiquad Arena'daki bu heyecan dolu mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup ediyor. Mint Vero Volley ise, Helios Grizzlys Giesen'i aynı skorla yenerek moral buldu.

Öte yandan, İtalyan temsilcisi, İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-0 üstünlükle tamamlamıştı. Bu maçta Fenerbahçe Medicana'nın intikamı alma şansı olacak.

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