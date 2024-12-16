Fenerbahçe Medicana, Mint Vero Volley ile Mücadele Edecek

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk oluyor.
Opiquad Arena'daki bu heyecan dolu mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup ediyor. Mint Vero Volley ise, Helios Grizzlys Giesen'i aynı skorla yenerek moral buldu.
Öte yandan, İtalyan temsilcisi, İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-0 üstünlükle tamamlamıştı. Bu maçta Fenerbahçe Medicana'nın intikamı alma şansı olacak.