Fenerbahçe Medicana, Neptunes ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Mücadele Edecek

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Fransa ekibi Neptunes'e konuk olacak. Müsabaka, Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

D Grubu Durumu

Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda, Fenerbahçe Medicana, oynadığı 2 maçı da kazanarak ilk sırada yer alıyor. Diğer yandan, Neptunes ise henüz galibiyet elde edememiş durumda ve son sırada bulunuyor. Bu zorlu karşılaşmada Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.