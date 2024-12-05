Fenerbahçe Medicana, Olympiakos'u 3-2 Mağlup Etti

Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana, Yunanistan'da oynanan zorlu maçta Olympiakos'u 3-2 yenmeyi başardı. Bu galibiyet, sarı-lacivertlilerin grup aşamasındaki ikinci zaferi oldu.

Karşılaşmanın Detayları

Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe, setleri 16-25, 25-14, 25-19, 35-37 ve 15-8 şeklinde kazanarak ev sahibi takımı geride bıraktı. Bu sonuçla Olympiakos, grup aşamasındaki ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Medicana'nın bu galibiyeti, takımın grup içindeki konumunu güçlendirdi ve oyuncular arasında moral kaynağı oldu.