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Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı 3-0 ile Geçti

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:50
Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı 3-0 ile Geçti

Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'a Karşı Galip Geldi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD karşısında önemli bir başarı elde etti. Maç sonucunda Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşma, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve birçok taraftar tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında TÜRŞAD ile Fenerbahçe Medicana, Adilcevaz Spor...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında TÜRŞAD ile Fenerbahçe Medicana, Adilcevaz Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında TÜRŞAD ile Fenerbahçe Medicana, Adilcevaz Spor...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında TÜRŞAD ile Fenerbahçe Medicana, Adilcevaz Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.

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