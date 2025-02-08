Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı 3-0 ile Geçti

Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'a Karşı Galip Geldi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD karşısında önemli bir başarı elde etti. Maç sonucunda Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşma, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve birçok taraftar tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında TÜRŞAD ile Fenerbahçe Medicana, Adilcevaz Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında TÜRŞAD ile Fenerbahçe Medicana, Adilcevaz Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.