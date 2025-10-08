Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-2 Yenerek Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Medicana, VakıfBank karşısında aldığı 3-2'lik zaferle Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

Abbondanza: "Maç harikaydı çünkü pes etmedik"

Şampiyon takımın başantrenörü Marcello Abbondanza, maçın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede takımının karakterine vurgu yaptı.

Abbondanza, "Maç harikaydı çünkü pes etmedik. 2-0 geriye düştük. Neleri daha iyi yapabileceğimizi anladık ve maça tutunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşemlerdi, maçı çevirdiler." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca seyircilere çağrıda bulunarak, "Gelin ve bize destek olun. Size çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Fedorovtseva: "Ankara Spor Salonu'nun ruhunu hissediyorum"

Fenerbahçe Medicana'nın Rus smaçörü Arina Fedorovtseva, Ankara Spor Salonu'ndaki atmosferin kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı.

Fedorovtseva, "Burası tam anlamıyla Fenerbahçe'nin gerçek ruhunu hissettiriyor. Ankara Spor Salonu'nu çok seviyorum, en sevdiğim spor salonu. İlk geldiğimde bile, antrenman ya da idman fark etmeksizin, hep gülümseyerek giriyorum. Buradaki muhteşem atmosferi çok seviyorum. Takımımı ve takım arkadaşlarımı desteklemekten, başından sonuna kadar beraber olmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden çok gururluyum, çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Medicana'nın geri dönüşü, takım dayanışması ve tribünlerin güçlü desteğiyle öne çıktı. Teknik heyet ve oyuncuların açıklamaları, bu zorlu zaferin anahtarını ortaya koydu.