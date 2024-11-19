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Fenerbahçe Medicana, Vero Volley'i Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley ile karşılaşıyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:09
Fenerbahçe Medicana, Vero Volley'i Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Vero Volley ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Vero Volley'i konuk etmeye hazırlanıyor.

Maç Detayları

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçın yönetiminden sorumlu isimler ise Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Eldar Zulfugarov olacak.

Geçmiş Performanslar

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'i deplasmanda 3-0 yenerek muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Öte yandan, Vero Volley ise Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 3-2'lik skorla mağlup ederek galibiyet elde etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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