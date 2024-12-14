Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Yendi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galibiyet Peşinde

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında, Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin güçlü performansı, taraftarlarını memnun ederken, ligdeki sıralamadaki yerini de sağlamlaştırdı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise bu maçtan sonra daha fazla çalışarak çıkış yakalamayı hedefleyecek.

Ligin Gözdesi: Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana'nın bu başarısı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde izlenme rekorları kıran bir sezon için umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, takımlarının bu performansa devam etmesini dört gözle bekliyor.